Лайф узнал версию отца сбежавшего с цепями на шее мальчика: Заковался сам

Во всех обстоятельствах произошедшего теперь разбираются следователи. Краевое СУ СКР проводит проверку.

Отец десятилетнего мальчика из села Великовечное на Кубани, который сбежал с цепью на шее в магазин, утверждает, что не виноват. По словам Валентина, Тихон сам надел на себя цепь. Об этом Лайфу рассказал источник в местной администрации.

Сейчас ребёнок находится в реабилитационном центре, с ним работают психологи и следователи. А в подробностях произошедшего разбираются следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Лайф писал, что, предположительно, отец держал на цепи своего десятилетнего сына в сарае. Тихон рассказал, что сбежал, оторвав доску, к которой его приковали. Лайф публиковал видео из магазина, куда прибежал голодный мальчик с цепью на шее.