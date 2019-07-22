В Совфеде ответили на угрозы Киева помешать выдаче паспортов жителям Донбасса

Сенатор Анатолий Широков прокомментировал планы Украины ввести санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Он считает, что всего этого не было бы, если бы Киев соблюдал минские соглашения, например, в части организации свободных реальных выборов в зоне Донбасса.

— Если бы Киев обеспечил на законодательном уровне свободное использовании русского языка на этих территориях, если бы Киев уже при новом президенте не начал бы обстреливать города и сёла Донбасса. Перечень этих "если" можно довольно долго продолжать, но до тех пор, пока вот это пренебрежительное отношение официальных властей Киева к жителям Донбасса не будет преодолено, — считает Широков.

Он добавил, что, пока их не признают полноправными гражданами, никто и никогда "не отберёт" у жителей Донбасса право выбирать себе другое гражданство.

О намерении ввести некие санкции ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.