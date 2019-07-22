В "Вертолётах России" прокомментировали Лайфу тендер на обеды за 12 миллионов

Такое питание в первую очередь предназначается для членов зарубежных делегаций, заявили в холдинге.

В "Вертолётах России" прокомментировали Лайфу объявленный ранее тендер на 12 миллионов рублей за оказание услуг по организации питания. В пресс-службе холдинга пояснили, что в первую очередь речь идёт об обедах для иностранных гостей.

— Как правило, это иностранцы, приезжающие в "Вертолёты России" на различные переговоры, — уточнили в компании.

Там добавили, что также сотрудникам предоставляется возможность заказывать такие обеды для того, чтобы обеспечить равномерную загрузку поставщика. Необходимость в этом объясняется непостоянным количеством делегаций. При этом в компании подчеркнули, что в подобных случаях сотрудники оплачивают обеды самостоятельно.

— Соответствующая сумма ежемесячно вычитается из их заработной платы, с каждым из них заключено дополнительное соглашение к трудовому договору. Цена такого комплексного обеда в "максимальной комплектации" — напиток, салат, суп, горячее, десерт — 1617 рублей 50 копеек, — рассказал собеседник Лайфа.

По его словам, сумма включает в себя стоимость доставки и обслуживания. Благодаря этому компания не тратит деньги на содержание поваров и официантов.

Ранее СМИ сообщили, что в меню обедов в "Вертолётах России" входят, в частности, крабы, салат с осьминогом, язычки ягнят с гречкой, осетрина со шпинатом и диким рисом.