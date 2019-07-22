В Москве двое на Porsche затолкали прохожего в багажник за съёмку нарушения ПДД

В Москве два безработных парня двадцати двух и двадцати трёх лет избили и похитили мужчину за то, что он снимал на телефон, как они нарушали правила дорожного движения. Как сообщает Главное управление МВД России по Москве, молодые люди запихали очевидца в багажник Porsche Cayenne.
— Противоправные действия были пресечены сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по району Ясенево города Москвы, в результате чего похищенный был освобождён. В настоящее время следствием двум мужчинам предъявлено обвинение, — добавляют в Главном следственном управлении СК России по Москве.
Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте горе-похитителей. Они стали фигурантами уголовного дела по статье о похищении человека, совершённого группой лиц по предварительному сговору.
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