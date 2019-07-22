Убийство многодетной матери в Башкирии раскрыли по следам от трактора

Оказалось, что злоумышленник вырыл яму и закопал тело женщины с помощью спецтехники.

В Бирском районе Башкирии 3 июля бесследно исчезла мать шестерых детей. В последний раз женщину видели на остановке общественного транспорта на автодороге Бирск — Уфа. В поле около этой трассы позже нашли тело женщины. Как сообщили в региональном СУ СКР, на месте преступления обнаружили следы трактора, которые и помогли раскрыть убийство.

— Кроме того, было похоже на то, что яма также была вырыта при помощи трактора. Дальнейшими следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что бывший сожитель потерпевшей периодически работал на тракторе, — рассказали в управлении.

Допрос мужчины всё поставил на свои места. Он сознался, что 3 июля поссорился с многодетной матерью из-за того, что она требовала от обвиняемого алиментов на содержание двоих общих детей. Женщина даже грозилась лишить его родительских прав. По версии следствия, в порыве гнева мужчина задушил потерпевшую, а тело закопал в поле. Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Убийство", решается вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что жителя Магнитогорска признали виновным в убийстве финалистки национального конкурса красоты Missis World Russia 2016 Ксении Мецгер и приговорили к 21 году колонии строгого режима.