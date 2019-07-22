Трамп опроверг заявления Ирана о раскрытии сети американских шпионов

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По словам президента США, в этих сообщениях нет "ни слова правды". Между тем в Тегеране докладывают о вынесенных смертельных приговорах.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад подразделения разведки и безопасности Ирана, в котором содержалась информация о задержании 17 шпионов ЦРУ. По словам политика, эти заявления — ложь и провокация.

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— Здесь нет ни слова правды, — утверждает Трамп в своём твиттере. — Это просто ещё один пример лжи и пропаганды, по аналогии со сбитым беспилотником, порождённый умирающим режимом.

Кроме того, американский лидер указал, что экономика Ирана мертва, а дальше "всё будет только хуже", пока страна "не превратится в хаос".

О том, что власти Ирана раскрыли шпионскую сеть агентов Центрального разведывательного управления США, местные СМИ сообщили сегодня. Выявленные шпионы — работники экономических, ядерных, инфраструктурных, военных и кибернетических государственных предприятий Ирана и партнёров из частного сектора. Некоторые из них, как уже заявили в Тегеране, были осуждены или приговорены к смертной казни.

Напомним, что в конце июня в Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, который сотрудничал с ЦРУ и шпионил в пользу США.

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