Трамп опроверг заявления Ирана о раскрытии сети американских шпионов

По словам президента США, в этих сообщениях нет "ни слова правды". Между тем в Тегеране докладывают о вынесенных смертельных приговорах.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад подразделения разведки и безопасности Ирана, в котором содержалась информация о задержании 17 шпионов ЦРУ. По словам политика, эти заявления — ложь и провокация.

— Здесь нет ни слова правды, — утверждает Трамп в своём твиттере. — Это просто ещё один пример лжи и пропаганды, по аналогии со сбитым беспилотником, порождённый умирающим режимом.

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2019 г.

Кроме того, американский лидер указал, что экономика Ирана мертва, а дальше "всё будет только хуже", пока страна "не превратится в хаос".

О том, что власти Ирана раскрыли шпионскую сеть агентов Центрального разведывательного управления США, местные СМИ сообщили сегодня. Выявленные шпионы — работники экономических, ядерных, инфраструктурных, военных и кибернетических государственных предприятий Ирана и партнёров из частного сектора. Некоторые из них, как уже заявили в Тегеране, были осуждены или приговорены к смертной казни.

Напомним, что в конце июня в Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, который сотрудничал с ЦРУ и шпионил в пользу США.