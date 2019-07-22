С рейса Ноябрьск — Москва сняли четырёх нетрезвых пассажиров

Самолёт вылетел в пункт назначения с часовым опозданием, а на нарушителей составили административные протоколы.

Рейс авиакомпании "ЮТэйр" вылетел из Ноябрьска в Москву с часовым опозданием из-за группы пьяных пассажиров, сообщает РИА "Новости". Согласно информации онлайн-табло аэропорта Внуково, самолёт отправился в пункт назначения в 15:19 мск, тогда как по расписанию вылет был намечен на 14:20 мск.

В пресс-службе регионального УМВД России на транспорте сообщили, что экипаж воздушного судна отказал в перелёте четырём мужчинам, у которых имелись внешние признаки опьянения. Пассажиров пришлось снять с рейса.

— За появление в общественном месте в состоянии опьянения в отношении нарушителей составлены административные протоколы, — прокомментировали в транспортной полиции.

К слову, недавно пассажирский лайнер S7 экстренно сел в Калининграде из-за пьяного пассажира. На этом фоне в СКР предложили ввести службу воздушных маршалов — для борьбы с авиадебоширами. Присутствие сотрудников безопасности на авиарейсе, которые смогут бороться с возникающими угрозами другим пассажирам и членам экипажа, является эффективной мерой для предупреждения преступлений — вплоть до террористических актов. Это доказывает международный опыт работы воздушных маршалов. Например, в США.