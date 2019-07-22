Ирина Шейк заинтриговала откровенными снимками с Адрианой Лимой

Модели в провокационных позах сидят в кабриолете, облачённые в БДСМ-маски с шипами.

Российская модель Ирина Шейк снялась в эротической фотосессии со знаменитой манекенщицей Адрианой Лимой. На это обратил внимание портал "Дни.ру".

Откровенные фото с коллегой по цеху подписаны в "Инстаграме" фразой "Только мы". На чёрно-белых кадрах девушки в провокационных позах сидят в кабриолете, облачённые в БДСМ-маски с шипами.

Кроме того, российская модель показала фанатам и откровенные снимки, где она позирует одна.

"Это точно огонь!", "Ирина, ты лучшая!", "Горячо!", "Правильно, лучше с женщиной, чем с Куперкозлом", — высказались пользователи.

Напомним, в Сеть просочились слухи, что модель развелась с американским актёром Брэдли Купером из-за его якобы имевшего место романа с Леди Гагой. Вместе с ней Купер снялся в фильме "Звезда родилась". Российские пользователи "Инстаграма" после этой новости атаковали певицу в комментариях к её фото. Но если сначала россияне высказывались по поводу развода Купера и Шейк, обвиняя в нём Гагу, то потом в комментариях люди начали решать свои насущные вопросы. Лайф собрал 20 нелепых комментов "гагачата".