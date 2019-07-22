Тест на IQ из трёх вопросов стал вирусным в Сети

Для решения задач необходимо "подавить" ответы, которые первыми приходят в голову.

В Сети набирает популярность тест всего из трёх математических вопросов для определения уровня IQ. Его придумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик ещё в 2005 году, но вирусным он стал лишь сейчас. Он выглядит так:

Теннисный мяч и ракетка вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч? Пяти машинам текстильной фабрики требуется пять минут, чтобы изготовить пять вещей. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей? В пруду растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза, а на покрытие всего пруда уходит 48 дней. Сколько нужно времени, чтобы они покрыли половину пруда?

По словам Фредерика, этот IQ-тест проходило три тысячи студентов Гарвардского и Йельского университетов. При этом лишь 17% участников эксперимента дали верные ответы.

По словам автора, для решения задач необходимо "подавить" ответы, которые первыми приходят в голову, — 10 центов, 100 минут и 24 дня. Все они неверные. Правильные ответы: 5 центов, 5 минут и 47 дней.

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