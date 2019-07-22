Вылетевший в Турцию "Тигролёт" экстренно возвращается в Москву из-за поломки

Вылетевший из Москвы в Анталью самолёт авиакомпании "Россия" возвращается в аэропорт Внуково из-за срабатывания одного из датчиков. Об этом сообщил Лайфу официальный представитель авиаперевозчика.

— В целях неукоснительного соблюдения мер безопасности полётов командир воздушного судна принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета, — уточнили в пресс-службе.

Речь идет о "Тигролёте" — Boeing 747 в особой ливрее с мордой тигра. По предварительным данным, на его борту более 500 человек. Посадка "боинга" запланирована в штатном режиме без привлечения специализированных служб. Пассажиры рейса будут отправлены на турецкий курорт резервным бортом.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за поломки самолёта авиакомпании Azur Air более тысячи пассажиров застряли в аэропортах Москвы и Антальи.