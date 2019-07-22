Экстренно вернувшийся в Москву "Тигролёт" благополучно сел во Внуково

По данным источника Лайфа, командир воздушного судна принял решение возвращаться из-за отказа одного из четырёх двигателей.

Самолёт авиакомпании "Россия", экстренно вернувшийся в Москву из-за срабатывания датчика о неисправности, благополучно сел в аэропорту Внуково. На борту находился 521 пассажир и восемь членов экипажа.

Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что причиной возвращения "Тигролёта" в Москву стал отказ третьего двигателя. По предварительным данным, в него что-то попало и загорелось. Экипаж отключил силовую установку.

Режим аварийной тревоги в аэропорту был отменён уже через две минуты после благополучной посадки.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за поломки самолёта авиакомпании Azur Air более тысячи пассажиров застряли в аэропортах Москвы и Антальи.