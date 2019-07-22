Кабмин поддержал идею подвести электронные сигареты под антитабачный закон

Документ об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят в этом году и вступить в силу с января 2020 года.

Правительство России поддержало идею распространения антитабачного законодательства на электронные сигареты. Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабмина.

— Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий, — отметили в пресс-службе.

В случае принятия закона электронные сигареты будут запрещены в тех же местах, что и обычные. Например, за затяжку вейпом на автобусной остановке грозит штраф от 500 до 1500 рублей. За посиделки с "парением" на детской площадке уже 3000 рублей.

Недавно Минздрав приводил данные ВОЗ: нет однозначных доказательств того, что устройства, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака, менее вредны, чем обычные.

Меньше месяца назад власти Сан-Франциско первые в США запретили электронные сигареты в городе вообще.