Минобрнауки продолжит поддерживать проекты АНО "Россия – страна возможностей"

Эта организация имеет широкий круг инструментов для повышения личностной и профессиональной самореализации граждан. В том числе, для большой и очень взыскательной аудитории — российской молодежи.

Минобрнауки продолжит участвовать в реализации проектов платформы "Россия — страна возможностей". Об этом сегодня заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков, который по указу президента Владимира Путина вошел в состав наблюдательного совета организации.

По его словам, "Россия — страна возможностей" — организация, уже подтвердившая свою эффективность и завоевавшая авторитет, имеет широкий круг инструментов для повышения социальной мобильности граждан, а также их личностной и профессиональной самореализации.

— Это те самые направления, которые очень актуальны для большой и очень взыскательной аудитории — российской молодежи, — указал Котюков. — Минобрнауки России будет и дальше принимать участие в реализации проектов платформы "Россия — страна возможностей", и мы открыты к обсуждению и реализации новых инициатив, соответствующих вызовам современной системы образования, науки и молодежной политики.

"Россия — страна возможностей" — это автономная некоммерческая организация, которая объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.

Ранее в понедельник был утвержден состав наблюдательного совета. А возглавил его президент России Владимир Путин.