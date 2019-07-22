Британские полицейские устроили погоню за "динозавром", умирая со смеху — видео

Они пошутили, что неуклюжий побег заставляет задуматься о причинах вымирания этих животных.

Полицейские из британского города Плимут устроили погоню на патрульном автомобиле за человеком в костюме динозавра. Кадры "спецоперации" опубликованы в микроблоге управления в "Твиттере".

Правоохранители не могли сдержать смех во время преследования "древнего пресмыкающегося". Оно бежало впереди, тряся складками и переваливаясь с боку на бок. В подписи к видео полицейские пошутили, что неуклюжий побег заставляет задуматься о причинах вымирания динозавров.

Ранее американские учёные нашли новый вид динозавра, который из-за необычного клюва был похож на современную утку.