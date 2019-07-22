МИД РФ прокомментировал предварительные итоги парламентских выборов на Украине

Внеочередные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Согласно предварительным подсчётам, лидирует президентская партия "Слуга народа".

МИД РФ прокомментировал предварительные итоги голосования на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. В ведомстве отметили лидерство президентской партии "Слуга народа", а также подчеркнули весомый результат "Оппозиционной платформы — За жизнь", которая выступает за сближение с Россией.

В ведомстве также подчеркнули, что народную поддержку не получили националистические силы, радикальные организации, "Европейская солидарность" Петра Порошенко. По мнению российских дипломатов, это говорит о том, что украинцы устали "от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями".

— Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчётов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), — отметили в МИД РФ.

Там выразили сожаление, что к наблюдению не допустили российских представителей. Кроме того, избирательные участки не открыли на территории РФ, где проживает более трёх миллионов украинцев.

Ранее Лайф сообщал, что ЦИК Украины признала внеочередные выборы в Раду состоявшимися. Члены комиссии уже обработали около половины бюллетеней. Лидерство со значительным отрывом удерживает партия Владимира Зеленского "Слуга народа". По последним данным, за неё отдали голоса 42,42% избирателей.