В Казани четырёхлетняя девочка упала в цирке и сломала позвоночник

Во время спуска по лестнице в перерыве шоу под малышкой проломилась одна из ступеней.

На представлении цирка шапито Aqua Show в Казани четырёхлетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану. Малышку на шоу вечером 18 июля повела мать.

— В перерыве они стали спускаться вниз по лестнице. В какой-то момент под ребёнком проломилась ступень и девочка упала на асфальтное покрытие, — рассказали в управлении.

Малышку госпитализировали в больницу с компрессионным переломом позвоночника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее ЧП произошло в цирке Никулина на Цветном бульваре в Москве. Один из работников с переломами был доставлен в больницу после нападения лошади.