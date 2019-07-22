В Петербурге обнаружили тело известной активистки с ножевыми ранениями

Речь идёт о Елене Григорьевой, которая неоднократно была замечена на антивоенных акциях и пикетах в поддержку ЛГБТ.

ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства женщины, чьё тело с множественными ножевыми ранениями было обнаружено у одного из домов по Пулковской улице в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным ТАСС, речь идёт о гражданской активистке Елене Григорьевой. Она неоднократно участвовала в публичных мероприятиях, в том числе националистической направленности. В то же время она бывала замечена на антивоенных акциях и пикетах в поддержку ЛГБТ.

Друзья Григорьевой утверждают, что ей периодически угрожали, а несколько месяцев назад женщина даже обращалась в полицию после насильственных действий, применённых к ней со стороны её знакомого.

— Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в частности на установление лица (лиц), совершивших указанное преступление, назначаются необходимые экспертизы, — комментируют в следствии.

Кроме прочего, в СМИ успела пройти информация о задержании подозреваемых в убийстве, однако позже её опровергли в СКР.