СК возбудил дело против отца закованного в цепи мальчика

Ребёнок находится в реабилитационном центре, а надзорные органы изучают условия его жизни и воспитания.

Следователи Белореченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили дело против 46-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в незаконном лишении свободы своего десятилетнего сына.

Как ранее сообщал Лайф, Тихон прибежал в магазин с цепью на шее и просил продавцов не рассказывать отцу, что он там был. По его словам, он был прикован к стене и сбежал из-за голода.

— По версии следствия, днём 18 июля 2019 года фигурант отвёл своего десятилетнего сына в сарай, расположенный во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа, — говорится в сообщении следователей.

Оказалось, что мужчина оставил сына и повёз беременную жену — мачеху мальчика, а также четырёхлетнего сына в перинатальный центр Краснодара, так как у неё подходит срок завершения беременности.

Лайфу стала известна версия отца мальчика. Он утверждает, что ребёнок заковал себя сам.