На Урале двухэтажный жилой дом треснул при взрыве газа

Виновником ЧП, по предварительной версии, стал один из жильцов. Почувствовав запах газа, он отправился на поиски утечки с зажжённой сигаретой.

Взрыв газа произошёл в двухэтажном жилом доме в посёлке Буланаш Свердловской области, один человек доставлен в больницу с ожогами. Об этом сообщил Лайфу руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

В результате хлопка газа по несущим конструкциям двухэтажки пошла трещина. По предварительной версии, виновником ЧП стал пострадавший жилец.

— В момент мощного хлопка он находился дома в нетрезвом виде и курил. Неожиданно почувствовав запах газа, он решил поинтересоваться, что случилось, и с сигаретой в руках пошёл проверить, — рассказал Горелых.

По счастливой случайности в момент ЧП в многоквартирном доме не было никого, кроме пострадавшего.

Ранее газовый баллон взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы. Обошлось без пострадавших.