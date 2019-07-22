Турчинов заявил, что большая часть украинцев готова "стать рабами"

Внеочередные парламентские выборы состоялись 21 июля. Согласно предварительным подсчётам, лидирует президентская партия "Слуга народа".

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что большая часть украинского народа — люди, готовые "стать рабами". Так он прокомментировал предварительные итоги выборов в Верховную раду.

В частности, Турчинова возмутили показатели партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Экс-глава СНБО отметил, что около 20% украинцев проголосовали за политические силы, которые держат курс на "реванш и возвращение в Россию"

— К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство, — написал политик на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее Лайф сообщал, что ЦИК Украины признала внеочередные выборы в Раду состоявшимися. Члены комиссии уже обработали около половины бюллетеней.