Сотрудники МЧС России сегодня днём прибыли в посёлок Красный Ключ Нижнекамского района Татарстана после необычного звонка. Дежурному экстренных служб мужчина сообщил, что нашёл на участке двух женщин, залитых по уровень груди цементом.
— Мужчина-заявитель поил пострадавших водой и ждал помощи, — рассказали спасатели.
Однако, как выяснили прибывшие сотрудники МЧС России, всё это время мужчина спасал от обезвоживания два бетонных блока, накрытых старой рабочей курткой-спецовкой. Сам звонивший оказался сильно пьян.
В начале июля появилось видео с "неадекватным поведением" президента Украины Владимира Зеленского. Однако эксперты заявили, что видео смонтировано так для дискредитации президента.
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