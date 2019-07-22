В Татарстане пьяница принял бетонные блоки за людей и спасал их от обезвоживания

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Грозит ли мужчине наказание за ложный вызов сотрудников ведомства, в МЧС России не уточняют.

Сотрудники МЧС России сегодня днём прибыли в посёлок Красный Ключ Нижнекамского района Татарстана после необычного звонка. Дежурному экстренных служб мужчина сообщил, что нашёл на участке двух женщин, залитых по уровень груди цементом.

Мужчина-заявитель поил пострадавших водой и ждал помощи, — рассказали спасатели.

Однако, как выяснили прибывшие сотрудники МЧС России, всё это время мужчина спасал от обезвоживания два бетонных блока, накрытых старой рабочей курткой-спецовкой. Сам звонивший оказался сильно пьян.

В начале июля появилось видео с "неадекватным поведением" президента Украины Владимира Зеленского. Однако эксперты заявили, что видео смонтировано так для дискредитации президента.

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