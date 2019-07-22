В Сочи женщина на улице напоила своего ребёнка пивом

Видеоролик вызвал большой общественный резонанс. Пользователи не скупились на негативные комментарии.

В Сети появилось видео, как жительница Сочи даёт своему ребёнку пиво. По словам очевидцев, инцидент произошёл на улице Донской.

Горе-мать сидит на бордюре и распивает алкогольный напиток. Рядом с ней стоит ребёнок, которому на вид три-четыре года. В какой-то момент мать даёт малышу отхлебнуть пиво из своей бутылки. Через несколько секунд она достаёт сигарету и закуривает. Позже к ней присоединяется молодой человек, который составляет ей компанию в распитии.

Видеоролик вызвал большой общественный резонанс. Пользователи не скупились на негативные комментарии. Женщину назвали "антимать года". Комментаторы также раскритиковали и автора видео. По их мнению, он должен был сделать замечание матери ребёнка и вызвать органы опеки.

Сейчас полицейские проводят проверку по этому инциденту.

Ранее Лайф сообщал, что СКР возбудил дело против отца закованного в цепи мальчика также в Краснодарском крае.