На новые серии "Весёлой карусели" и "Умки" решили выделить деньги из бюджета

Финансовую поддержку получат также "Динозавр Рики", "Малышарики-5", третий выпуск "Мультипелки" и другие.

Государство выделит средства на новые выпуски 50 мультфильмов, среди которых "Весёлая карусель", "Приключения Пети и волка", "Умка". Об этом сообщается на сайте Минкультуры России.

— Господдержку получат 50 мультфильмов для детей, в том числе десять проектов студии "Союзмультфильм". Это, в частности, новые выпуски "Весёлой карусели", а также "Приключения Пети и волка" и "Умка", — сказано в сообщении.

В 2019 году государственную поддержку получат анимационные фильмы "Динозавр Рики", "Малышарики-5", третий выпуск "Мультипелки", "Бодо Бородо. Путешествия", "Лунтик и его друзья", "Гора самоцветов", "Белка и Стрелка. Тайны космоса" и другие.

Кроме того, Министерство культуры России выделит средства на создание 26 авторских анимационных фильмов, в числе которых семь проектов "Союзмультфильма".

Всего в 2019 году рассматривалось 128 проектов: 83 детских фильма, 45 — в категории авторской анимации.

Ранее режиссёр-мультипликатор Владимир Тарасов рассказал неожиданный факт о мультфильме "Ну, погоди!".