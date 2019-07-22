Помпео заявил, что Вашингтон "упрашивал" Москву соблюдать договоры

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его ведомство упрашивало Россию не нарушать важные международные договоры. Об этом он сказал во время своего выступления перед ветеранами в штате Флорида.
— Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли письма и упрашивали остановиться, — заверил Помпео.
Напомним, в феврале США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. Москва обвинения отвергает.
В свою очередь президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД только 3 июля.
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв, который подписывал договор, заявил, что США стремятся освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, получить абсолютное военное превосходство.
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