Помпео заявил, что Вашингтон "упрашивал" Москву соблюдать договоры

По его словам, власти Штатов не раз направляли в Россию соответствующие послания.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его ведомство упрашивало Россию не нарушать важные международные договоры. Об этом он сказал во время своего выступления перед ветеранами в штате Флорида.

— Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли письма и упрашивали остановиться, — заверил Помпео.

Напомним, в феврале США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. Москва обвинения отвергает.

В свою очередь президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД только 3 июля.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв, который подписывал договор, заявил, что США стремятся освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, получить абсолютное военное превосходство.