Соратник Ельцина опроверг слухи о переговорах по продаже Карелии в 90-х

Однако он не исключил, что такой вопрос мог подниматься в МИДе в рамках рабочего режима.

Вопрос о продаже Карелии не рассматривался Москвой в девяностых годах прошлого века. Об этом заявил бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в комментарии РБК.

— Никогда такого быть не могло, — сказал он.

Так соратник Бориса Ельцина отреагировал на интервью бывшего замглавы МИДа Андрея Фёдорова финской газете Helsingin Sanomat. Тот заявил, что в Кремле обсуждали возможность продажи Карелии Финляндии в начале 90-х годов.

В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил "несколько эпатажный" характер Фёдорова.

— Конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился, — приводит слова Кортунова телеканал.

Однако он допустил, что такая тема могла обсуждаться в МИДе в рамках рабочего режима. Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев назвал сообщения о сделке России с Финляндией "бредом сивой кобылы".

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