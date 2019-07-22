Пушков прокомментировал слова Турчинова про "рабство" украинцев

Политик попытался объяснить логику экс-главы СНБО. Видимо, тот считает свободой "смотреть в рот США".

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что результаты внеочередных парламентских выборов на Украине стали ужасом для бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Александра Турчинова. Тот ранее заявил, что большая часть украинцев готова "стать рабами".

— Турчинов в ужасе: выборы показали, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с Россией. Он называет это "променять свободу на рабство". Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру, — написал на своей странице в "Твиттере" Пушков.

Ранее Александр Турчинов обратил внимание, как много украинцев проголосовало за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая выступает за нормализацию отношений Украины и РФ. И прокомментировал это словами, что сограждане готовы обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство.