Нижегородская сыроварня временно закрыта из-за видео с полуголыми сотрудниками

На предприятии обнаружили множество нарушений санитарного законодательства, пробы продукции отправили в лабораторию на анализ.

В конце июня местное издание "Сети НН" опубликовало сюжет об антисанитарных условиях на сыроварне Воротынского района. В связи с выявленными нарушениями нижегородское управление Роспотребнадзора приостановило работу предприятия, сообщается на сайте регионального ведомства.

В ролике показано, как сотрудники работают на производстве в одних шортах, берут продукцию голыми руками и складывают её на деревянные стеллажи на полу.

На сыроварне обнаружили множество нарушений санитарного законодательства. После совместной проверки с областной прокуратурой на полтонны сырной продукции был наложен арест, а пробы отправили в лабораторию на анализ.

Как сообщается, ведомство собирается передать материалы проверки в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности предприятия.

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