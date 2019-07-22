Ребёнок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

Один ребёнок погиб и трое получили травмы при пожаре в лагере в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

— В 20:37 по московскому времени поступило сообщение о том, что на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в палаточном городке произошёл пожар. Трое детей пострадали, они в реанимации, один ребёнок погиб, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

На момент пожара в лагере было 189 детей. Из 26 палаток сгорело 20. Дети временно размещены в домике на базе отдыха.