Скворцова назвала важную ступень в работе каждого врача

По её словам, именно первичная медико-санитарная помощь находится ближе всего к человеку.

Первичная медико-санитарная помощь — передовая линия системы здравоохранения, поскольку именно она ближе всего к человеку среди прочих видов медпомощи. Поэтому врач, работающий в первичном звене, получает уникальный опыт, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

— Почему это так важно с точки зрения вашего личностного и профессионального развития? Потому что, не пройдя эту стадию, очень трудно стать хорошим врачом, — приводит ТАСС слова министра со встречи со студентами, выпускниками и преподавателями Астраханского медицинского университета.

По её словам, первичное звено учит врача понимать другого человека, "чувствовать его и его боль", а также находиться в сложных ситуациях и самостоятельно принимать решения.

Она также отметила, что именно первичная медико-санитарная помощь находится ближе всего к человеку.

— Это та область в медицине, к которой прежде всего обращаются люди. Это вся профилактика, которая вносит вклад как минимум 60% в сохранение здоровья любого человека, — сказала министр.

В первичную помощь входят вакцинация и профилактика всех неинфекционных заболеваний, а также контроль за факторами риска. Вторичная профилактика оказывается в том случае, если человек уже перенёс серьёзное заболевание и нуждается в медицинском контроле.

— Это действительно важная ступень в становлении каждого врача, — отметила Скворцова.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала об изобретении в России уникального лекарства, которое может совершить прорыв в лечении аутоиммунных болезней.