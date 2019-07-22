Лайф публикует кадры смертельного пожара в палаточном лагере под Хабаровском

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту гибели девочки 2008 года рождения.

В распоряжении Лайфа оказались кадры смертельного пожара, который произошёл в детском палаточном лагере под Хабаровском на ГК "Холдоми".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели девочки в результате трагедии. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

— По данным следствия, 23 июля в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", произошёл пожар. В результате один ребёнок скончался (девочка 2008 г.р.), ещё трое доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная медпомощь, — говорится в сообщении.

Напомним, о пожаре стало известно сегодня вечером. Вспыхнул палаточный городок. По неподтверждённым данным, виной тому могло стать полотенце, которое повесили сушиться на нагревательный прибор. Известно, что МЧС России проверяло лагерь незадолго до трагедии.

Лайф публиковал фото последствий пожара.