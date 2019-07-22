Губернатор Пензенской области запретил "обирать" родителей на нужды школ

По его словам, если кто-то из обеспеченных родителей хочет решить проблему, то это должно быть исключительно жестом доброй воли.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от мэрии административного центра региона исключить поборы с родителей учеников на нужды школы, сообщила пресс-служба главы региона.

— Я запрещаю обирать родителей… Родительские комитеты, в состав которых, как правило, входят обеспеченные люди, просто вытрясают с остальных по пятьсот, по тысяче рублей, — сказал губернатор.

Он отметил, что для членов комитета, как правило, такая сумма не является большой, однако для родителей со скромным достатком это "огромная проблема".

На совещании по подготовке к новому учебному году Белозерцев отметил, что в большинстве случаев эта проблема характерна для Пензы, а в районах области такое практически не происходит.

По его словам, если кто-то из обеспеченных родителей хочет решить проблему, с которой обратился классный руководитель или директор школы, это должно быть исключительно жестом доброй воли.

— Недопустима ситуация, когда эти деньги собираются со всех учеников, включая малообеспеченные семьи, — подчеркнул он.

Губернатор потребовал от руководства администрации Пензы пригласить представителей городского управления образования, вынести этот вопрос на обсуждение, директоров школ, чтобы начать поиск необходимых образовательным учреждениям средств.