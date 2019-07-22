Вакарчук заявил о необходимости закона о "сосуществовании" Украины и России

Лидер украинской партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук продолжает делать резонансные публичные заявления касательно взаимоотношений РФ и Украины.

Так, 15 июля он предложил лишать свободы сроком до 15 лет не уполномоченных Киевом переговорщиков с Россией.

В этот раз лидер "Океана Эльзы" советует принять закон, который бы однозначно регламентировал правила поведения всех без исключения граждан Украины в отношении России.

По его словам, страна терпит огромный ущерб из-за политики двойных стандартов, при которой государство снимает с себя ответственность за "многие вещи", которыми украинцы потом распоряжаются в меру своей "моральной ответственности".

— Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло чёткий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где чётко очертило бы, что можно, а что — нет, и тогда этот вопрос был бы снят, — приводит его слова агентство "Укринформ".

В то же время в публикации отмечается, что близкие по духу законодательные инициативы уже предлагались украинскими политиками. Например, в марте 2018 года в Верховной раде был зарегистрирован законопроект "Об особенностях ведения гастрольно-концертной деятельности", который предполагал создание отдельного реестра с гастролирующими по России и "временно оккупированным" территориям артистами и введение сбора с их выступлений до 20% "на нужды Вооруженных сил Украины". Однако документ так и не был рассмотрен парламентариями.

Отношения двух стран ухудшились после событий в Донбассе в 2014 году. Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в свои внутренние дела. В 2015 году Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Москва в свою очередь обвинения отрицает и не раз заявляла о заинтересованности в прекращении боевых действий в соседнем государстве.