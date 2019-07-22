Криштиану Роналду не будут обвинять в изнасиловании в США

Заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны, а соответственно, обвинение предъявить нельзя.

Футболиста итальянского "Ювентуса" португальского происхождения Криштиану Роналду не будут привлекать к уголовной ответственности по делу об изнасиловании женщины десять лет назад в США. Об этом сообщает AP со ссылкой на прокурора Стива Вольфсона.

Прокурор рассказал, что после рассмотрения отчёта о новом полицейском расследовании он сделал вывод, что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны, а соответственно, обвинение предъявить нельзя.

В конце сентября СМИ сообщали, что американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании в 2009 году в Лас-Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, но никаких подробностей не сообщила, в связи с чем расследование приостановили. Имени Роналду в материалах дела и в показаниях потерпевшей тогда не было. В 2010 году футболист якобы заплатил девушке 375 тысяч долларов, чтобы она "не распространялась о подробностях".

Позже стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование.