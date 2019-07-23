В Пензенской области отремонтировали дорогу кирпичами — видео

Машина, из которой ведётся съёмка, скачет по кочкам, однако "отремонтированный" участок старается объезжать.

Жители деревни Лемзяйки Пензенского района не раз обращались с просьбой отремонтировать дорогу. Люди были услышаны и получили своё, однако результат их не порадовал — вместо асфальта ямы с дороги залатали кирпичами и его обломками. Видео опубликовано в паблике "Пенза live".

— Все жители деревни Лемзяйки Пензенской области просили, чтобы отремонтировали дорогу. Вот и дождались, — написал автор поста.

Машина, из которой ведётся съемка, скачет по кочкам, однако "отремонтированный" участок старается объезжать.

По словам главы администрации Пензенского района области Сергея Козина, ямы на повреждённой дороге заложил битым кирпичом местный фермер, в ближайшее время он устранит эти неудобства.