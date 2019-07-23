Болтон назвал перехват венесуэльским Су-30 самолёта-разведчика США провокацией

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в своём микроблоге в "Твиттере" публикацию, в которой обвинил власти Венесуэлы в "провокационных действиях" по отношению к американскому самолёту-разведчику над акваторией Карибского моря.

— США осуждают провокационные действия незаконного венесуэльского режима в отношении самолёта ВМС США, выполнявшего обычную миссию, — написал Болтон.

Он также заявляет, что такие "опасные и непрофессиональные" действия в очередной раз иллюстрируют нарушение президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро "международных норм и стандартов".

При этом ранее Минобороны Венесуэлы обвинило США в нарушении своего воздушного пространства американским самолётом-разведчиком EP-3 Aries II, который не отвечал на запросы с земли. Позже Пентагон опубликовал в Сети видеозапись, на которой якобы демонстрировались "угрожающие действия" со стороны венесуэльской авиации.