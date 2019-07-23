Работники лагеря под Хабаровском пытались сами тушить пожар и поздно вызвали МЧС

Они не занимались активным спасением детей, которые были предоставлены сами себе, рассказали в правоохранительных органах.

Пожар в детском палаточном лагере под Хабаровском работники базы пытались тушить сами и вызвали спецслужбы только тогда, когда им этого не удалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Работники и охрана пытались сами его потушить, у них не получилось, только после этого они вызвали пожарных, в итоге огонь охватил значительную площадь, — рассказал источник.

Как отмечается, работники лагеря не занимались активным спасением детей, они были предоставлены сами себе, пока сотрудники базы боролись с огнём.

Министерство здравоохранения направило своих специалистов на место происшествия, на данный момент с пострадавшими работают местные врачи.

— На место пожара в детском лагере в посёлок Холдоми Хабаровского края направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматологов, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава России.

Кроме того, специалисты ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета проводят дистанционную консультацию пострадавшим, сообщили в Минздраве России.

Пожар в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл примерно в 20:37 мск 22 июля. В результате инцидента один ребёнок погиб, по разным данным, от трёх до пяти человек пострадали. По информации ТАСС, среди них дети от 11 до 13 лет. МЧС России проверяло лагерь и допустило его к эксплуатации.

По данным ГУ МЧС России, на месте находилось 189 детей, площадь возгорания составила 240 кв. метров, уничтожены 20 из 26 палаток, остальные шесть пострадали. На месте ЧП работают восемь человек и четыре единицы техники, СКР возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".