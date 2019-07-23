Трамп заявил, что договорился с Конгрессом США о потолке госдолга

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Фото © Flickr/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере" о том, что достигнута договорённость с Конгрессом США о двухлетнем бюджете и потолке госдолга.

— Я рад сообщить о достижении с лидером большинства [республиканцы] в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства [демократы] в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства [республиканцы] в Палате представителей Кевином Маккарти соглашения по двухлетнему бюджету и потолку госдолга, — написал он.

Ранее в американском Центре двухпартийной политики выразили мнение, что США могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений.

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