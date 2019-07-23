Трамп заявил, что договорился с Конгрессом США о потолке госдолга

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере" о том, что достигнута договорённость с Конгрессом США о двухлетнем бюджете и потолке госдолга.

....This was a real compromise in order to give another big victory to our Great Military and Vets! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019

— Я рад сообщить о достижении с лидером большинства [республиканцы] в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства [демократы] в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства [республиканцы] в Палате представителей Кевином Маккарти соглашения по двухлетнему бюджету и потолку госдолга, — написал он.

Ранее в американском Центре двухпартийной политики выразили мнение, что США могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений.