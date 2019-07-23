Медведев поздравил вдову Солженицына с 80-летним юбилеем

Фонд писателя под руководством Наталии активно принимает участие в осуществлении образовательных, просветительских, благотворительных инициатив.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Наталию Солженицыну, вдову писателя Александра Солженицына, поблагодарив её за активную работу, а также деятельность возглавляемого ею благотворительного фонда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства.

— Вернувшись из поездки в Курск, глава кабмина позвонил Наталии Дмитриевне, которая 22 июля отмечает свой 80-летний юбилей, и тепло поздравил её с днём рождения, — рассказали в пресс-службе.

Как отметил Медведев, Солженицына прилагает все усилия для того, чтобы сохранить и популяризовать наследие её супруга.

Премьер также отметил, что Фонд Александра Солженицына под руководством Наталии активно принимает участие в осуществлении образовательных, просветительских, благотворительных инициатив.

Ранее Наталию Солженицыну поздравил президент России Владимир Путин.