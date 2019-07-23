Лучшие гиды России рассказали, какие места посетить в их регионах

Например, в Ростове-на-Дону стоит попробовать донскую уху, раков, жареного судака и вяленого леща.

Русское географическое общество провело конкурс "Лучший гид России" в третий раз. О том, какие места обязательно стоит посетить в своих регионах, профессиональные гиды и экскурсоводы-любители со всех уголков России рассказали РИА "Новости".

Чтобы проникнуться городом Ростов-на-Дону, победитель конкурса "Лучший гид России-2018" в номинации "Гид-любитель" Анна Пивоварова посоветовала посетить набережную, а также отправиться на речные прогулки и попробовать местные — донскую уху, раков, жареного судака и вяленого леща.

Самый юный победитель конкурса в номинации "Лучший гид до 18 лет" Арсений Смаков из Уфы показывает как и основные достопримечательности города — памятник Салавату Юлаеву, Спасский храм и Гостиный двор, но и малоизвестные старинные улочки, где сохранились старинные небольшие особняки.

В Кижах и его окрестностях прежде всего стоит взобраться на Нарьину гору, откуда открывается прекрасный вид на остров, посоветовала Марина Ноженко, победитель конкурса гидов прошлого года в номинации "Музей". Кроме того, экскурсовод рекомендует посетить старинные храмы и церкви, возведённые сотни лет назад, в особенности — церковь Преображения Господня — самый узнаваемый символ музея-заповедника на острове.

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