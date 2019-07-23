Жительницу Дагестана подозревают в избиении до смерти четырёхлетней падчерицы

Жительнице Дагестана предъявлено обвинение в нанесении побоев своей четырёхлетней падчерице, от которых та скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Дагестан в "".
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В Махачкале 4-летняя девочка умерла в результате побоев. Сотрудники уголовного розыска МВД по РД раскрыли жуткое преступление, которое произошло в начале этого года. В ходе расследования полицейские установили, что 27 января 2019 года примерно в 16:00 у себя дома 36-летняя жительница поселка Сулак нанесла побои своей падчерице. В результате полученных травм 4-летняя девочка, проживающая там же, была доставлена в ГБУ «ДРКБ». Спустя несколько дней малышка скончалась, так как полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Согласно выводам судебно-медицинской экспертной комиссии, смерть ребенка является насильственной, и наступила в результате полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей повреждение головного мозга. Установлено, что ребенок был травмирован неоднократно, получая удары тупым предметом по голове. Также же на разных частях тела были обнаружены следы старых побоев. В порядке статьи 91 УПК РФ, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерь, задержана мачеха погибшей девочки. В отношении задержанной следственными органами СК РФ по РД возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. #МВДДагестан #полиция #УУР05 #РОЗЫСК #СУСКРоссии
В ходе следствия удалось установить, что 27 января 2019 года 36-летняя жительница посёлка Сулак пригорода Махачкалы дома избила свою падчерицу. В результате нанесённых побоев девочка четырёх лет попала в больницу, где спустя несколько дней скончалась из-за несовместимых с жизнью травм.
— Согласно выводам судебно-медицинской экспертной комиссии, смерть ребёнка является насильственной и наступила в результате полученной тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей повреждение головного мозга, — сказано в сообщении ведомства.
Как удалось установить, ребёнка неоднократно травмировали, девочка получала удары тупым предметом по голове.
По информации ведомства, женщина задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей падчерице, которое привело к смерти. Следственный комитет России по Республике Дагестан официально предъявил обвинения подозреваемой.
Ранее Лайф сообщал, что СКР начал проверку сообщений о москвичке, избившей ребёнка.
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