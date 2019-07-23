Жительницу Дагестана подозревают в избиении до смерти четырёхлетней падчерицы

Как удалось установить, ребёнка неоднократно травмировали, девочка получала удары тупым предметом по голове.

Жительнице Дагестана предъявлено обвинение в нанесении побоев своей четырёхлетней падчерице, от которых та скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Дагестан в " Инстаграме ".

В ходе следствия удалось установить, что 27 января 2019 года 36-летняя жительница посёлка Сулак пригорода Махачкалы дома избила свою падчерицу. В результате нанесённых побоев девочка четырёх лет попала в больницу, где спустя несколько дней скончалась из-за несовместимых с жизнью травм.

— Согласно выводам судебно-медицинской экспертной комиссии, смерть ребёнка является насильственной и наступила в результате полученной тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей повреждение головного мозга, — сказано в сообщении ведомства.

Как удалось установить, ребёнка неоднократно травмировали, девочка получала удары тупым предметом по голове.

По информации ведомства, женщина задержана по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей падчерице, которое привело к смерти. Следственный комитет России по Республике Дагестан официально предъявил обвинения подозреваемой.

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