Уже более 200 тысяч украинцев отдохнули в Крыму в 2019 году

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Замок "Ласточкино гнездо", Крым. Фото © Pixabay

Из общего числа туристов, посетивших Крым в текущем году, каждый 13-й приехал на полуостров с Украины. Об этом сообщил председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Из 2,686 миллиона туристов, отдохнувших в Крыму, 202,7 тысячи туристов — граждане Украины,приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что причиной непрекращающегося потока туристов из Незалежной является не только историческая привычка отдыхать на полуострове, но и наличие здесь друзей, родственников, нередко — недвижимости.

Ранее Лайф сообщал, что с началом летнего сезона поток туристов с Украины вырос вдвое: с 5,2 тысячи до 11 тысяч человек в сутки.

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