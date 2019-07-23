Уже более 200 тысяч украинцев отдохнули в Крыму в 2019 году

Из общего числа туристов, посетивших Крым в текущем году, каждый 13-й приехал на полуостров с Украины. Об этом сообщил председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

— Из 2,686 миллиона туристов, отдохнувших в Крыму, 202,7 тысячи туристов — граждане Украины, — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что причиной непрекращающегося потока туристов из Незалежной является не только историческая привычка отдыхать на полуострове, но и наличие здесь друзей, родственников, нередко — недвижимости.

Ранее Лайф сообщал, что с началом летнего сезона поток туристов с Украины вырос вдвое: с 5,2 тысячи до 11 тысяч человек в сутки.