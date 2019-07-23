В Швеции Музей отвратительной еды станет постоянной экспозицией

На выставке представлено более 80 самых сомнительных деликатесов со всего света.

Ставшая популярной у туристов выставка "Музей отвратительной еды" в Мальмё будет доступна постоянно, сообщает "Европульс".

В экспозиции представлено более 80 самых сомнительных деликатесов со всего мира. Например, посетители могут попробовать шотландский хаггис (бараний желудок, начинённый потрохами со специями), шведскую солёную лакрицу, деликатесный сыр из Сардинии касу марцу с личинками сырной мухи и обладающий специфичным запахом плод растения дуриан из Юго-Восточной Азии.

Выставка "Музей отвратительной еды" открылась в конце прошлого года и стала настолько популярной, что отправилась в мировое турне уже через два месяца после своего открытия.

Как считают создатели "музея", выставка способна поменять представления посетителей об "отвратительной еде", что может быть полезным в случае, если человечеству потребуется найти новые источники пищи на фоне изменения климата и роста населения планеты.

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