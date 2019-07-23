Немецкие СМИ испугались сближения РФ и Украины после выборов в Верховную раду

В одном из ведущих изданий Германии указали, что в Незалежной политическими лидерами становятся любители, а также возрастает критика в адрес элит.

Немецкое издание Die Welt выразило мнение, что результаты выборов в Верховную раду Украины означают некоторые серьёзные проблемы для Европы.

Так, газета считает, что среди украинцев, которые голосовали за партию "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, много людей, желающих улучшения отношений с РФ. А если это произойдёт, то станет "проблемой для всей Европы".

Издание также указывает на развитие на Украине тенденций, схожих с европейскими. Газета заявляет, что политическими лидерами становятся любители, а также возрастает критика в адрес элит. И именно благодаря недовольству жителей системой Зеленский смог победить на выборах, а теперь получает рекордную поддержку в парламенте.

Немецкие журналисты также полагают, что партия Зеленского не продвигает чьи-то конкретные интересы, чем якобы раскалывает общество, а обращается ко всем слоям общества, и именно это, по версии издания, представляет угрозу для Украины и Европы.

Также Die Welt отмечает, что украинцы устали от войны в Донбассе и Зеленский, возможно, будет вести политику с учётом их интересов.

Издание резюмирует, что если Зеленский откажется от "последовательной" позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдёт на компромисс с Москвой, то это станет сигналом к тому, что в Европе "можно успешно перекраивать границы", после чего РФ якобы усилит давление и будет стремиться к эскалации.

Внеочередные выборы состоялись на Украине 21 июля. По данным экзитпола, в парламент проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьковщина" и "Голос". Официальные результаты будут обнародованы ЦИК Украины до 5 августа включительно.

Вакарчук заявил о необходимости закона о "сосуществовании" Украины и России