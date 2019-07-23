В Норвегии два человека задержаны за осквернение мемориала жертвам Брейвика

На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.

В Норвегии полиция задержала двух человек, которые подозреваются в осквернении памятника жертвам терактов Андерса Брейвика, сообщила полиция Юго-Восточного округа в "Твиттере".

По данным телерадиокомпании NRK, молодых людей подозревают в нанесении нацистской символики на памятник. На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Андерс Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центре Осло и ещё 69 — в летнем молодёжном лагере Рабочей партии в пригороде норвежской столицы. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы, признав Брейвика виновным. Сразу после своего задержания он признался в совершённых терактах, однако своей вины до сих пор не признал, заявляя, что действовал в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.

Ранее в Полтаве осквернили памятник советскому генералу Николаю Ватутину.