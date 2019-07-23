В сгоревшем под Хабаровском лагере нашли нарушения при проверке в прошлом году

Некоторых детей размещали в стационарах, а некоторые находились в деревянных строениях.

В октябре прошлого года на хабаровской базе отдыха "Холдоми" проводилась плановая проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Татьяну Зайцеву.

— При плановой проверке Госпожнадзора были отмечены нарушения, на путях эвакуации нет освещения, — рассказала Зайцева на заседании комиссии в связи с ЧП в лагере.

По её словам, некоторых детей размещали в стационарах, а некоторых — в деревянных строениях.

После проведения мониторинга 12 июля межведомственная комиссия рекомендовала ликвидировать нарушения безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что МЧС допустило лагерь к эксплуатации после проверок.

В результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" погиб один ребёнок, ещё, по разным данным, от трёх до пяти человек пострадали. Как рассказали в правоохранительных органах, сотрудники лагеря сначала пытались потушить огонь сами и поздно вызвали пожарных. СКР возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".