Служащие банков могут остаться без смартфонов на рабочем месте из-за "сливов"

Сотрудникам российских банков могут запретить пользоваться смартфонами на рабочем месте, чтобы пресечь утечку данных клиентов. С такой инициативой выступили сразу две профильные организации — банков России (АБР) и российских банков (АРБ).

Как передают "Известия", проблема неконтролируемого использования сотрудниками своего положения в последние годы стала настолько острой, что даже самых серьёзных требований, которые предъявляют организации к своим работникам, уже недостаточно. В связи с этим АБР намеревается обратиться в ЦБ с предложением документально закрепить ограничение на использование смартфонов.

В свою очередь, в АРБ уже приступили к разработке обновлённых рекомендаций для работников банковской сферы, в которых предполагается ввести и ограничение на использование личных гаджетов с камерой на работе, вплоть до полного запрета.

— Как вариант, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений. Банк — серьёзная организация, которая связана с большими деньгами, персональными данными, репутацией, поэтому в этой сфере такие ограничения уместны, — сказал вице-президент АРБ Олег Скворцов.

По его словам, это особенно актуально для кол-центров, бэк-офисов, а также для работающих с CRM-системами сотрудников, ведь в подобных местах — поток "ценной информации" о клиентах в виде номеров телефонов, паспортных данных, а также банковских счетов.

Отмечается, что в некоторых кредитных организациях России уже действуют повышенные требования безопасности и сотрудникам, работающим, например, непосредственно на местах "сосредоточения массивов данных", запрещено проносить с собой гаджеты.