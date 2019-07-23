Умер первый руководитель полётов миссий НАСА

Первый руководитель полётов космических миссий НАСА Крис Крафт умер в США на 96-м году жизни. Об этом говорится на сайте американского ведомства.
— Америка потеряла национальное достояние с уходом из жизни одного из первопроходцев НАСА — руководителя полётов космических миссий Криса Крафта. Мы выражаем наши огромные соболезнования семье Крафта, — сообщается в заявлении главы НАСА Джима Брайденстайна.
По его словам, Крафт был одним из ключевых членов команды, который помог Штатам отправить человека в космос и на Луну.
— Крис руководил полётами во времена одних из наиболее значимых моментов истории покорения космоса, когда люди впервые вышли на земную орбиту и вышли за пределы орбитального космического аппарата, — добавил Брайденстайн.
За работу Крафта наградили медалью НАСА "За выдающееся лидерство". Позже он руководил Космическим центром НАСА имени Линдона Джонсона.
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