Партия Зеленского остаётся лидером с большим отрывом на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" осталась лидером на внеочередных выборах в Верховную раду, набрав 43,11% голосов по итогам обработки 91,97% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
На втором месте находится партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую поддержали 13% избирателей. Третье место досталось партии "Батьковщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, она получила 8,17%. Далее идёт партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" — 8,16%, и замкнула пятёрку лидеров партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" — 5,88%.
Ранее немецкие СМИ ужаснулись результатам выборов в Верховную раду.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram