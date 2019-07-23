Состояние пострадавших в лагере под Хабаровском детей остаётся "на грани"

В палатках находилось 189 человек, 61 был в корпусах, всего база рассчитана на 226 мест.

В тяжёлом состоянии остаются три ребёнка, пострадавшие во время пожара на базе отдыха в Хабаровском крае, у детей сильные ожоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Солнечного района Виктора Старкова.

— Состояние троих детей очень тяжёлое, на грани. Ожоги очень сильные, они на аппарате искусственного дыхания, — сказал Старков на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Он отметил, что главврач проводит консультации с Москвой и Хабаровском, однако состояние остаётся тяжёлым.

По информации Старкова, в палатках находилось 189 человек, 61 был в корпусах. Всего база рассчитана на 226 мест. Как сказал один из членов комиссии, всего было продано 428 путёвок.

Как рассказал представитель Администрации Комсомольска, лагерь продавал путёвки самостоятельно, используя Интернет и рекламу, продажа также осуществлялась в самом лагере. На территории базы были установлены 24 палатки, каждая рассчитана на восемь человек, в них была система водяного отопления.

Напомним, в результате пожара в детском палаточном лагере пострадало от трёх до пяти детей — по разным данным, один ребёнок погиб. Работники базы пытались самостоятельно потушить огонь, из-за чего поздно вызвали МЧС. При проверке в октябре прошлого года в лагере уже были выявлены нарушения.