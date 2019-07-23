Русский политик в Латвии попал под суд из-за поздравления с праздником

Латвийская служба государственной безопасности возбудила уголовное дело против члена правления партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Александра Филея из-за размещённой им в "Фейсбуке" публикации, в которой он поздравил своих соотечественников с освобождением страны от диктаторского режима, от которого Латвию избавил Советский Союз.
В тексте, в частности, говорится о том, что Латвия на самом деле была не так уж и против стать частью СССР, а её рабочее движение было "мощным и развёрнутым". И с приходом советской власти обрадовались многие жители, например бедные малоземельные крестьяне, подневольные батраки, обездоленные рабочие и студенты, для которых спасение от "латифундистского гнёта" и принудительных работ на лесоповале было особенно ожидаемым.
В качестве ещё одного доказательства своих слов он отмечает, что вся латвийская армия "безропотно и бестрепетно" в кратчайшие сроки влилась в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), а политики начали "подковёрную борьбу" за должности.
— Под красным флагом (а не каким-либо другим) ковались главные победы латышского оружия. <...> Поэтому эту дату нужно уважать и почитать. Эта дата подарила надежду и вторую жизнь, — написал Филей.
Как сообщает РСЛ, против Филея выдвинуты обвинения по статье "О действиях, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и её жителей", ему может грозить тюремное заключение до пяти лет, принудительные работы или штраф. В партии пообещали оказать "всю необходимую помощь и поддержку".
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