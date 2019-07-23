Русский политик в Латвии попал под суд из-за поздравления с праздником

Мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, штраф или принудительные работы.

Латвийская служба государственной безопасности возбудила уголовное дело против члена правления партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) Александра Филея из-за размещённой им в "Фейсбуке" публикации, в которой он поздравил своих соотечественников с освобождением страны от диктаторского режима, от которого Латвию избавил Советский Союз.

В тексте, в частности, говорится о том, что Латвия на самом деле была не так уж и против стать частью СССР, а её рабочее движение было "мощным и развёрнутым". И с приходом советской власти обрадовались многие жители, например бедные малоземельные крестьяне, подневольные батраки, обездоленные рабочие и студенты, для которых спасение от "латифундистского гнёта" и принудительных работ на лесоповале было особенно ожидаемым.

В качестве ещё одного доказательства своих слов он отмечает, что вся латвийская армия "безропотно и бестрепетно" в кратчайшие сроки влилась в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), а политики начали "подковёрную борьбу" за должности.

— Под красным флагом (а не каким-либо другим) ковались главные победы латышского оружия. <...> Поэтому эту дату нужно уважать и почитать. Эта дата подарила надежду и вторую жизнь, — написал Филей.

Как сообщает РСЛ, против Филея выдвинуты обвинения по статье "О действиях, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и её жителей", ему может грозить тюремное заключение до пяти лет, принудительные работы или штраф. В партии пообещали оказать "всю необходимую помощь и поддержку".